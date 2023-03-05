由於環境偏乾，明（6）日各地大多為晴天，夜間清晨輻射冷卻明顯，西半部日夜溫差大。氣象局表示，本周天氣晴朗穩定，不過溫差幅度大，直到下周日（12日）冷空氣即將抵達，北、東部逐漸變天。

氣象局指出，明天各地大多為晴天，只有花東地區雲量稍多；溫度方面，夜間清晨輻射冷卻更明顯，西半部及宜蘭、花蓮天氣較冷，低溫普遍在11到14度，空曠地區容易有10度以下氣溫發生，台東低溫16度左右，白天氣溫上升速度快，東半部高溫21到23度，西半部高溫22到25度，中南部近山區溫度再更高一些，西半部日夜溫差大。

氣象局說明未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（7日）各地晴朗少雲，夜間輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，北台灣仍有局部10度以下低溫發生的機率，白天舒適溫暖，西半部日夜溫差大；周三至周六（8日至11日）環境風場轉為偏東風，水氣仍少，各地維持晴到多雲，東半部偶有零星短暫雨，夜晚清晨偏涼，白天更為舒適溫暖，西半部日夜溫差仍大。

下周日白天仍偏暖，水氣增多，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地為多雲到晴；下周一至下周三（13日至15日）將有較強冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。