台中市后里區一名79歲的陳姓老翁，日前凌晨外出欲返家時，卻因電動輔助代步車突然故障，身上也沒帶手機，被困在離住家6.8公里外的路橋上坡處不知所措？動彈不得，坐在路旁車上全身凍的發抖；所幸遇巡邏員警上前協助，才順利脫困，平安將老翁護送回家，結束一場清晨驚魂記。

大甲警分局月眉派出所副所長謝仁益及警員曾凱鈴，日前清晨5時執行巡邏勤務，行經后里區甲后路二段與后科路口往高速公路方向的外側車道，發現一名老翁瑟縮坐於電動車上停滯不前，上前關懷該名老翁，但他疑似低溫寒風且迷途許久，已失去方向，致他不知身在何處？

79歲的老翁清晨低溫「刁車」全身發抖，大甲警分局月眉派出所暖警及時雨協助解圍，平安找到溫暖的家。(警方提供)

警方指出，老翁只知道他家住外埔，卻一直要往后里區方向前進，一直跟員警訴說我家就住外埔，員警怕他失溫趕緊先將阿伯扶上巡邏車，讓身體暖和。79歲的陳姓老翁，才慢慢娓娓道來，早起有外出習慣，今年已79歲，雙腳也因退化無法行走，但僅知道住家的街道名，卻無法提供更詳細的資訊。

員警後來只好載往大甲警分局外埔分駐所詢問當地員警，才進一步協助他返家。家屬對於員警到家門口詢問時也感到相當驚訝，連忙頻頻道謝致歉，感謝員警頂著清晨低溫，熱心即時協助才能幫忙父親脫困，平安找到溫暖的家。

大甲警分局長謝建國呼籲，家中若有經常走失或失智長者的家屬，可幫忙佩帶防走失手鍊或在隨身衣物繡上聯繫方式，也鼓勵民眾也可以就近分局申請捺印指紋建檔，以利日後能幫助迷途市民快速找到回家的路；另家中長者如使用交通工具獨自出門，請民眾能多一份關心，並多留心長者外出狀況。