80多歲的施姓色老翁，因報導採訪結識被害女子，去年9月19日下午1時30分，邀約女子到他住處用餐，頻頻勸說被害女子飲用不同酒類，灌醉後將女子抱進房間猥褻，女子反抗並打電話求救，事後將自己不愉快經驗PO上IG，士林地檢署依強制猥褻罪起訴施翁。

被害女子見高齡80多歲的老翁找她到住處，並未立即有戒心，前往老翁未在淡水區中正路住處用餐，老翁席間不斷勸說她飲用各種酒類，藉著混酒讓她盡快喝醉。趁她帶著酒意，親吻她的嘴唇、頸部並摸胸占便宜，嚇得她趕緊通知朋友趕往老翁住處救人。

女子事後將自己遭到強制猥褻的經過，第一時間貼在IG帳號，並傳訊息質問老翁「我今天很害怕」、「為什麼這樣對我」證明老翁的行為已違反她的意願，並怒控老翁強制性交未遂。

檢察官根據驗傷證明，認為女子反抗已經明顯違反其意願，女子左前臂有9公分的擦傷，而且在女子嘴唇處有採集到老翁的DNA，並無積極證據證明老翁有著手實施強制性交，依強制猥褻罪提起公訴。

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