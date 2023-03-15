台中市豐原區8旬蔡姓老翁13日凌晨因睡不著，獨自外出透透氣，不料疑失智症發作而跌坐路旁，警方獲報馳援，幸經路人報路，順利找到其住家，幸未發生憾事。

豐原警分局指出，頂街派出所警員莊照威13日凌晨1時6分許獲報，有名迷途老翁跌坐在信義街路旁，疑似患有失智症需要警方協助。

員警到場後上前關懷，該蔡姓老翁支支吾吾，無法說出其與家人的相關資料或聯絡方式，經過員警耐心詢問及溝通，蔡翁終於講出住在附近，警方沿著信義街詢問，有名熱心鄰居向警方告知住處，所幸順利找到蔡翁兒子。

其子表示，因深夜已熟睡，不知行動不便且失智的父親竟下樓跑出家門，非常慶幸警方熱心協助，年邁的父親才能順利返家。

豐原分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年長者、身心障礙人士或曾有外出走失紀錄之家人，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上姓名、聯絡地址及電話等相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬。