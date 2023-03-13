吳、黃姓男子與做資源回收的67歲老翁在台北市南港發生行車糾紛，年輕力壯的兩人竟攔下老翁的機車，涉嫌持槍托攻擊恐嚇。警方獲報，經調閱監視器與熱心民眾提供線索，日前循線拘捕2嫌到案，依妨害自由、傷害罪嫌送辦。

台北市警局南港分局玉成派出所日前接獲報案，有民眾持槍滋事，經員警趕赴現場了解，係一部小客車行駛於南港區松河街成美橋下方時，與一名騎乘機車的67歲陳姓老翁發生行車糾紛，該名汽車駕駛遂持槍下車以槍托攻擊機車騎士頭部，在旁目擊民眾見狀，立即打110報案。

南港分局獲報後，隨即成立專案小組，經熱心民眾提供線索並沿途調閱路口監視器，以車追人，鎖定31歲吳姓、22歲黃姓男子涉有重嫌，日前持士林地檢署核發拘票，將涉案2名犯嫌拘捕到案，並在吳男自小客車內起獲作案用的BB槍及鋼珠彈，全案依違反刑法妨害自由、傷害等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

南港警方逮人取出作案的BB槍。（翻攝畫面）

據調查，2嫌為同事，當天分別駕車、騎車行經該處，途中駕車的吳不滿前方老翁的機車太慢，按喇叭催促，老翁也轉頭嗆聲，表達不滿。吳便示意騎車的黃協助攔下老翁，他則下車持槍托攻擊老翁頭部洩憤，目擊民眾趕緊報案。2人坦承犯行，告訴警方是因為行車糾紛，不滿被老翁出言嗆聲，才會氣得出手教訓對方。