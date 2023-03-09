南市府加強宣導各工程使用回收水，如洗街即使用回收水。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

南部地區近600天未降下超過200毫米的大雨，台南水情持續拉警報，副市長葉澤山今天北上參加行政院會，針對水情展望與因應作為提出建議，目前經濟部水利署針對未來水源多元化，也已主動規畫台南海淡廠等緊急備援供水建設。

葉澤山於會中表示，因應水情持續吃緊，台南市積極配合中央政策，已召開4次抗旱整備會議，訂定每日回收水4000噸利用目標，以及節省工業用水5％，他會後也向祕書長李孟諺建議經濟部水利署可優先協助提供善化區、永康區及歸仁區建築工地裝置RO淨水設備，將地下水納入自來水網內並每日供水6300噸，節水、找水雙管齊下，助南部度過旱期，李孟諺也隨即指示經濟部協助。

台南市水情燈號從3月1日轉為橙燈，南市府隨即在3月2日成立旱災應變中心，針對每月工業或非工業用水超過1000度大戶，請自來水公司進行每周查錶作業；同時也積極找水，針對3處建築工地水量充足的地下水井進行回收水再利用，另外，樹谷園區3月1日也已經啟動1台RO機，永康科工區將在3月13日啟用2台RO機。

去年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，南市府持續推動開源、節流、調度及備援各項工作，亦推動緊急抗旱水源計畫，減緩旱象衝擊，南市府指出，各主管機關積極加強輔導節水措施，例如強化各學校廁所省水設備、水資源管理及雨水貯留系統，加強宣導旅宿業、洗車業等用水大戶的節約用水，而且也已整備好轄下19口抗旱井的準備，每日可出水3萬噸。

經發局長林榮川表示，市府積極尋找緊急備援水源，6日針對建築工地取水質檢驗，目前台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，加強宣導各工程使用回收水，業者可至安南、官田、仁德水資源回收中心取用回收水，台南市水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，呼籲業者可多加利用。