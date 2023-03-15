桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場燒了近26小時，終於在凌晨3點撲滅，圖為昨傍晚情況。(蔡依珍攝)

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，昨凌晨1點慘遭祝融，火光直衝天際且伴隨大量濃煙，燃燒面積達1000平方公尺，大火於昨上午9點19分控制，但內部持續悶燒，近300名消防、義消徹夜打火，並出動5部怪手開挖、49台消防車射水，火勢直到今凌晨3點撲滅，燒了近26小時，目前殘火處理中，預計中午可完成收隊，桃園區成功路也在清晨6點30分恢復通車。

這場火警總計出動消防員258人、義消20人，目前現場僅部份區域仍有悶燒狀況，預留10輛水庫車、6輛水箱車持續灌救，預計今天中午可完成，至於火警原因有待火調科調查。

升格以來會稽掩埋場已發生4次大火，2019年7月7日最嚴重，燃燒面積1500平方公尺，燒超過2天、搶救56小時才撲滅。隔年1月20日也是燒1500平方公尺、搶救18小時，去年12月零星火警仍燒了逾2小時，消防員疲於奔命。

環保局坦言，會稽掩埋場堆放大型廢棄家具，另也是床墊破碎場，因農曆年前家戶清出大量廢家具，堆積量確實較大，研判是床墊棉絮拆解後大量堆積，壓力造成溫度提高而自燃，市府會添購紅外線溫度偵測儀，溫度升高到警戒值，就會灑水降溫，降低起火風險。