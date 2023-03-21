日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄今天已抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。
根據路透社，日本外務省發聲明表示，在俄羅斯部隊一年多前全面入侵烏克蘭後，代表七大工業國集團（G7）民主富國之一的岸田，將表達支持和聲援烏克蘭。
聲明表示，岸田將就烏國人民挺身保衛家園的勇氣與毅力，表達他的敬意。
日本5月將在廣島舉行G7高峰會。岸田之前表示，因應烏克蘭戰爭，這次峰會應該展現維護國際秩序和法治的堅強意志。
NHK播放岸田站在火車旁邊與官員談話的片段，他在波蘭邊境城鎮普瑟米斯（Przemysl）上車後，已經抵達基輔。
外務省表示，岸田23日返回日本前，也會跟波蘭領導人會談。
NHK報導，在啟程途經波蘭中轉前往烏克蘭之前，岸田剛結束印度行程，期間他與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。