南台灣水情嚴峻，許久未下雨，氣象局長鄭明典今早分享一張最新雨量預報圖，大陸南方出現很顯著的春雨系統，可惜這波春雨台灣在主要雨區外圍，對台影響僅是會有雨，累積雨量有限。天氣風險公司也表示，周六（25日）微弱鋒面過境，全台有降雨機率，有機會出現今年第一道春雷。

鄭明典表示，根據最新雨量預報圖，大陸南方出現很顯著的春雨系統。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典今早在臉書表示，根據最新雨量預報圖，大陸南方出現春雨，「很顯著的春雨系統，大陸華南可能會雷聲隆隆」，但是台灣在主要雨區外圍，會有雨，只是可能累積雨量有限。

天氣風險也在臉書指出，今、明兩天越來越熱，慢慢開始有午後熱對流機會，昨天午後竹苗山區、新北烏來有量測到微量的降雨，大氣環境已經慢慢入春。

天氣風險表示，周六微弱鋒面過境，由北到南都將逐漸有降雨機會。由於這波鋒面的結構比較不好，目前預報的雨區比較零散，預測累積雨量也不算太多，對於缺水的狀況幫助有限。雖然看起來雨好像不大，不過這種春雨系統中可能帶有一些對流系統發展，有機會出現今年第一道春雷。溫度方面，周五（24日）晚起受東北季風及鋒面接近影響，中部以北轉濕冷，南部溫度也稍下降。