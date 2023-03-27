美國為了牽制大陸高科技與晶片業的發展，對其先進製程晶片設下嚴格出口管制措施，並拉攏日本、荷蘭等盟國加入制裁，同時美國也與印度簽署半導體合作備忘錄，削弱大陸製造業的地位。然而日前大陸國家主席習近平訪問俄羅斯，並與普丁會面，印度媒體對此感到相當緊張，甚至認為是不祥之兆，因為俄羅斯掌握半導體製造的關鍵金屬來源，將讓大陸晶片業具有優勢。

印度財經媒體The Economic Times報導，俄羅斯與烏克蘭是半導體製造關鍵原料氖氣與貴金屬鈀的主要生產國，烏克蘭供應全球70至80%的氖氣，俄羅斯則生產全球35至45%的鈀。

過去半導體生產多集中在台灣、日本及南韓等東亞國家與大陸，但近期在美國與印度半導體合作備忘錄的框架下，印度在半導體製造業邁出重要一步。

然而，大陸與俄羅斯的良好關係卻也是印度半導體的挑戰，不具名的專家提到，中俄峰會似乎是一種確保原物料供應穩定的手段，藉由外交的力量為國內產業發展提供協助。

報導呼籲，去年俄烏戰爭爆發後，引發一連串供應鏈危機，突顯全球供應鏈的緊密程度，而近日俄羅斯與大陸的領導人進行會面，印度需要好好利用外交牌，才有機會成為全球半導體製造中心。