久違的玉山積雪美景出現了，玉山昨天早上降下初雪，創玉山氣象站設站80年以來最晚下雪紀錄，且雪從早上8點02分一直下到下午5點，連下9小時，積雪達5公分，氣象局長鄭明典貼出玉山北峰氣象站望向主峰的白雪美照，忍不住直呼「新雪最美」。

鄭明典在臉書發文，PO出從玉山北峰氣象站望向玉山主峰的絕美雪景，整個玉山成了銀白世界，山頭被白雪覆蓋，彷彿置身仙境，讚嘆「新雪最美」。鄭明典表示，雖然下雪很美，但是氣象儀器會被雪埋住，雪後氣象人該做的事就是天一亮就要清理一遍儀器。

氣象局表示，因為高山溫度維持在0下，加上春雨水氣充足，玉山昨天早上6點40分下冰珠，7點05分開始下雪，持續10分鐘，接著8點02分再度下雪，一直到下午5點，連續下了9小時，截至昨天晚上6點10分，共下5次雪，積雪達5公分。

玉山26日晨08時02分再度下雪，持續9小時。（玉山氣象站提供）

氣象局表示，今天清晨另一波華南雲雨區移入，各地降雨增多，白天北部、東半部、中南部山區容易有雨，中南部降雨機率降低，氣溫部分，東北季風影響，早晚涼，中部以北、東北部低溫15、16度，其他地區17至19度；白天桃園以北及宜蘭高溫17、18度，竹苗及花蓮21度，其他地區高溫24至27度。