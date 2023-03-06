由於各地天氣晴到多雲，明（7）日輻射冷卻明顯，氣象局表示，清晨感受偏冷，新北至彰化、南投及宜蘭花蓮有局部10度以下氣溫發生，各地白天高溫則在22至26度，日夜溫差大，下周又有大陸冷氣團南下，會有一波明顯降溫。

氣象局分析未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地晴到多雲。溫度方面，輻射冷卻明顯，清晨感受偏冷，低溫約12到16度，新北至彰化、南投及宜蘭花蓮有局部10度以下氣溫發生，白天氣溫回升速度快，各地高溫約22到26度，中南部近山區更高一些，感受溫暖舒適，各地日夜溫差大。

氣象局預測未來天氣變化。（氣象局提供）

氣象局說明，周三至周六（8日至11日）環境風場轉為偏東風，水氣仍少，各地維持晴到多雲，東半部偶有零星短暫雨；夜晚清晨偏涼，白天更為舒適溫暖，西半部日夜溫差仍大。

下周日（12日）水氣增多，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，白天仍偏暖；下周一（13日）大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地氣溫明顯下降；下周二至下周四（14日至16日）北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。