雖然俗話說每個人都獨一無二，但某些特質有時卻是許多人共有的特色。一位男子近日分享一張抖音截圖，表示「台灣的女生，幾乎都這一型的」，拍影片時愛用雪餅特效、擺一些令人無言又不好看的動作。不過許多女生看了他分享的照片後，紛紛砲轟要他少看抖音，別用抖音上的女生以偏概全。

原PO在Dcard發文，分享一張抖音小網紅的辣照截圖，「台灣的女生，幾乎都這一型的」，稱許多台女都喜歡用雪餅特效遮住臉，擺一堆讓人無言、不好看的動作，「重點幾乎每個人都差不多型，完全沒特色」。

對此，許多人紛紛回應，「少看抖音」、「靠X喔我才不是這種瞎妹，不要以偏概全好嗎傻眼」、「你的圈子就那樣」、「我成大讀了4年，一個這種的都沒看過」、「你看抖音，不意外」、「有沒有一種可能是物以類聚」、「在動物園找人類是不是搞錯了什麼」、「謝謝你告訴大家你的生活圈都是這種蝦妹」、「抖音算法表示你就是愛看這類型，別裝了」。

事實上，雪餅特效之所以流行，就是因為它有放大眼睛、假睫毛、縮鼻、瘦小臉、化妝、美肌等功效，因此深受許多人喜愛。