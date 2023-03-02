東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」，即日起開放台中市國小免費預約。（東勢處提供）

全球生物多樣性面臨前所未有的威脅，東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」，搭配近期引發熱議「一隻黑熊之死」生態影片，進一步了解野生動物保育、生物多樣性等議題。即日起至11月底，歡迎台中市小學免費預約申請，共計20梯次。

東勢林區管理處結合台中市政府、學校與民眾志工力量及資源，辦理「生物多樣性保育校園巡迴列車」，課程內容包括生物多樣性概念、外來種的威脅、餵食及放生對野生動物保育影響，以及正確面對野生動物的方式、如何避免人熊衝突及人熊共生安全宣導等。

巡迴列車更搭配活動播放「一隻台灣黑熊之死－711／568的人間記事」生態影片，透過台灣黑熊的生命故事，帶領學生一同思索人與野生動物間如何理性共處。

東勢林區管理處指出，即日起至11月底（每周三），接受台中市國民小學免費預約申請，有意參與的學校，活動2周前以書面或電話向東勢林區管理處育樂課洽詢， 20梯次額滿為止（含10所原鄉部落國民中、小學）。

東勢林區管理處表示，「生物多樣性保育校園巡迴列車」宣導活動，透過互動學習讓學生了解生物多樣性與大家的生活息息相關，內容精彩豐富，讓學生能學習正確生物多樣性保育觀念，將保育理念推廣、深入校園與部落，活動相關訊息，歡迎上網查詢http://dongshih.forest.gov.tw/，或電話（04）2515-0855分機332洽詢。