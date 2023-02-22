許多情侶為了豐富性生活都會想盡辦法，不過事前雙方最好做好溝通。一位人妻近日抱怨，老公不但想要她玩角色扮演、穿女僕裝，還要她當自己的母狗汪汪叫，讓她直呼想離婚，「我是結婚當他的另一半、當他的太太，不是給他娶回家當狗的」。許多網友看了之後則紛紛直呼，老公可能不是A片看太多，就是以前玩很大。

原PO在爆料公社「匿名公社」發文表示，結婚前她完全不知道老公有這種特殊愛好，老公也沒有透露，沒想到新婚還不到半年老公就露出真面目，要她玩角色扮演、穿女僕裝、當母狗汪汪叫，讓不想被擺佈的她直呼，「我是結婚當他的另一半當他的太太，不是給他娶回家當狗的，被羞辱到想離婚了」。

對此，許多網友紛紛回應，「這個有點太誇張了」、「沒小孩就離開吧」、「快離婚吧，對兩個人都好」、「趕緊離開吧…這麼不尊重人」；也有人建議原PO可以反客為主，「拿皮鞭抽他」、「妳也可以扮演女王，讓他當奴隸舔妳腳趾」。

另外有人分析，「A片看太多了」、「可能還沒有結婚前就已經常常看A片，幻想著結婚後老婆可以角色扮演，如果你可以接受那就還好，不能接受就說清楚，不能用強迫的方式，或許你老公要你角色扮演的情況下才能刺激他的荷爾蒙吧」、「可能玩太多，愛當狗的人太多，不小心就把妳當狗玩伴」。