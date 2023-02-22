新竹市金山街是竹科工程師相當熟悉的街道。近日有在地居民表示，自己2年前深夜回家時遇到一位詭異男子，對方不但要求拍攝鞋子照片、穿襪脫鞋照，還想要摸他的襪子，直到最後男子說想要嗅聞他的腳，居民才終於拒絕、離開，貼文曝光後引發熱議，沒想到竟釣出一位工程師透露，自己在交大時也有類似經歷！

原PO在Dcard發文表示，當天是平日深夜23時許，他在酒吧喝完酒後徒步回家的路上遇到一位男子，雙方交錯經過時，男子突然回頭叫住他，說想要拍攝他穿著的帆布鞋，雙方商量過後，原PO當場把鞋子脫下來給男子拍攝；接著拿著鞋子的男子繼續詢問，「那我可以拍你穿襪子的腳嗎？」原PO雖然覺得不對勁，但由於對方很有禮貌、興趣也很酷，所以他也全然接受對方的要求。

原PO提到，照片拍攝結束後男子提問，「那你襪子可以脫下讓我摸摸看嗎？」沒想到原PO把襪子給對方撫摸後，男子又問，「那…我可以聞聞看你的腳嗎？」這時原PO終於受不了決定婉拒，男子也不多加勉強、對他說聲謝謝，之後雙方離開現場，而他也終於結束此次奇幻經驗。原PO感嘆，「整個過程中，我們可以說是相敬如賓，禮貌滿滿。我想這就是彼此尊重，且包容中帶著友善吧」，不過也難免好奇男子動作的背後原因。

對此，許多網友紛紛回應，「我到底看了什麼…」、「有禮貌的變態」、「以為是金山街鬼故事，沒想到比鬼故事更可怕…」、「血虧，沒有給統一布丁」；另外還有過來人分享，「我有遇過類似的事欸，不過是在交大的H棚」，透露當時自己遇到的是年輕人，說詞幾乎一模一樣，「有夠噁的」。

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