台南市將軍區農會建立「紅將軍」蘆筍品牌，鼓勵農民一起契作，確保品質穩定，因此經常供不應求，更使栽種面積逐年增加，目前轄內蘆筍總面積已達45公頃，受到今年初幾波低溫影響，凍得蘆筍生長變緩慢，產季延後約半個月，預計3月底至4月初進入盛產。

不僅在台北果菜批發市場市占率極高，不少連鎖通路商也與農會簽約採購。（張毓翎攝）

將軍區農會「紅將軍」蘆筍名聲響亮，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，廣受消費者喜愛，不僅在台北果菜批發市場市占率極高，不少連鎖通路商也與農會簽約採購。將軍區農會表示，將軍蘆筍栽培面積為全台南之冠，年產量約1200公噸，產值達1億4000萬元，屬高經濟價值作物，吸引青農返鄉栽種。

台南市政府農業局今天與將軍區農會一起行銷「紅將軍」蘆筍。（張毓翎攝）

將軍區農會說，自2015年起推出自有品牌「紅將軍」時，農會以農藥快篩設備，對產品逐批檢驗，確保安全無虞，而且具生產追溯，讓消費者購買時能安心；由於蘆筍為多年生宿根作物，若管理得宜，栽種一次可以採收多年，有的農民採溫室栽培，可大幅減少化學藥劑及人工除草的時間，也確保種植過程的安全性。

農會4月1日在台南市農會假日市集舉辦促銷活動，除有新鮮蘆筍，還有蘆筍茶、蘆筍香鬆等商品。（張毓翎攝）

將軍區農會總幹事林彥良說，蘆筍最適合生長的環境溫度為15至25℃，年初幾波寒流低溫下，使得原本這陣子應進入盛產期，但因蘆筍生長緩慢，延到3月底至4月初，農會也將於4月1日在台南市農會假日市集舉辦促銷活動，除了有新鮮的蘆筍，還有蘆筍茶、蘆筍香鬆等商品，歡迎民眾來選購。