史上最短任期副侍衛長！吳松齡少將上任2天遭拔官 原因啟人疑竇 @ChinaTimes

蔡英文總統本月1日才正式任命總統府副侍衛長李慶然升任侍衛長並晉升中將，副侍衛長遺缺則由原陸軍第六軍團參謀長吳松齡少將接任，未料才上任兩天，陸軍司令部卻突然建議總統府註銷副侍衛長任命，改調任陸軍司令部委員，創下總統府副侍衛長有史以來任期最短的紀錄。

陸軍司令部表示，近日接獲反映，吳少將109年任職期間，疑涉有未依規定使用公務車等情。本部秉毋枉毋縱原則，建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准。

史上最短任期副侍衛長！吳松齡少將上任2天遭拔官 原因起人疑竇。(中時資料庫)

陸軍司令部強調，吳少將已暫調陸軍司令部少將委員。本部將俟調查結果，據以辦理後續人事作業。