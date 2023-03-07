內政部營建署5日發布新人事，玉山國家公園管理處副處長由原玉管處祕書邦卡兒．海放南升任，成為國家公園首位原住民副首長。邦卡兒．海放南說，他在玉管處服務近30年，從沒想過有一天能夠成為玉管處的副處長，感謝長官提攜，未來持續擔任國家公園與部落間溝通橋樑。

邦卡兒．海放南1994年考取特考，分發至玉山國家公園管理處服務迄今。（邦卡兒．海放南提供／楊靜茹南投傳真）

邦卡兒．海放南（全鴻德）是布農族人，家中共10個兄弟姊妹，在家中排行第7，他7歲時父親因積勞成疾病逝，母親含辛茹苦拉拔他們長大，他自嘉義農專獸醫系畢業後想當獸醫，在母親鼓勵下報考公務員，1994年考取考畜牧獸醫特考，分發至玉山國家公園管理處服務，2009年他成為國家公園首位原住民遊憩課長，接著升任祕書、副處長，20日將履新。

邦卡兒．海放南已將玉山國家公園所有登山路線都走透透。（邦卡兒．海放南提供／楊靜茹南投傳真）

邦卡兒．海放南說，他長期在山區工作，喜歡創作及攝影，有時寫寫文章，長期致力推動布農族歷史人文保育工作，並與部落建立良好夥伴關係，歷經保育課、觀光課、塔塔加管理站、排雲管理站，園區所有登山路線全部走透透，在自己的傳統領域服務近30個年頭，能升任副處長，很感謝長官提攜。

國家公園範圍與原民傳統領域重疊，衍生不少狩獵衝突，邦卡兒認為，玉山國家公園南部園區已經進行狩獵自主管理試辦計畫，藉此了解狩獵現況及狩獵自主管理態度與意見，未來如何在互信互惠上尊重狩獵文化，將是玉管處面臨的議題，他上任後將透過學術、族人生活方式與歷史，盼在狩獵文化與保育工作能取得平衡。

邦卡兒．海放南強調，未來持續擔任國家公園與部落間溝通橋樑。（邦卡兒．海放南提供／楊靜茹南投傳真）

另外，邦卡兒也盼玉管處與在地登山協會結合，提供山屋管理、步道維護等工作機會，活絡登山產業，同時關注高山協作員的勞動權益，提升部落跟國家公園的良好關係。