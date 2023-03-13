新竹市政府鑑於海山漁港近年成為觀光新亮點，為了讓民眾有更好的人行品質及安全的自行車道，市府13日舉行「海山港路人行環境改善工程」開工動土典禮，預計9月底完工，將提升步行環境與自行車騎乘安全，大力推廣新竹優質的觀光、生態教育及文化聚落。

市長高虹安長表示，改善新竹市交通一直是市府相當重視的重點工作之一，在2月24日的「道路交通安全聯席會報」中已指示教育處、工務處及交通處盤點市區道路及學校的步行環境並研擬改善，全力積極向中央爭取補助辦理。

高虹安指出，此道路改善是香山區非常重要的工程，海山漁港不僅擁有豐富的產業和那魯灣文化，也是具有潛力的觀光景點及文化聚落。海山港路人行環境改善工程將是連接香山車站、那魯灣文化、海山漁港相當重要的連通橋梁，可以讓民眾有更安全、安心、便利的人行步道。

除了人行步道改善外，未來也將結合文化局、城市行銷處、產業發展處共同合作規畫一系列觀光行程，促進地方觀光發展、文化傳承，打造海山漁港具備觀光遊憩、生態教育、文化資產等特性，成為新竹市重要的觀光文化聚落之一。

交通處長倪茂榮表示，海山港路人行環境改善重點為人車分流，利用海水川溪上方增設附掛型步道，讓民眾無論是步行或騎車都能更加安全。

另增設坡道，方便民眾從西濱公路進入那魯灣公園，增設標線型人行道，保障民眾步行權益，總工程經費為1278.8萬元，工期共180工作天，預計於今年9月底前完工，預期完工後將提升步行環境與景觀再造，提供自行車及行人安全用路環境。

交通處表示，為提升學生及行人用路安全，也將在4月底前向營建署提案申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「提升道路品質計畫2.0」等2大計畫補助，以爭取最大補助額度，積極改善全市行人步行環境，為市民打造友善交通環境。