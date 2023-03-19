石岡分駐所把握機會，向民眾進行防詐資訊及交通各項政令宣導，透過面對面的警民互動，提醒時下詐騙關鍵字。（警方提供）

石岡分駐所把握機會，向民眾進行防詐資訊及交通各項政令宣導，透過面對面的警民互動，提醒時下詐騙關鍵字。（警方提供）

石岡分駐所把握機會，向民眾進行防詐資訊及交通各項政令宣導，透過面對面的警民互動，提醒時下詐騙關鍵字。（警方提供）

「詐騙真的無所不在！」東勢分局石岡分駐所鄰近東豐自行車道，恰巧分駐所前有九重葛盛開，綻放紅豔的色彩，在假期湧入許多騎乘自行車的民眾路過時紛紛停留下拍照；警方把握機會，向民眾進行防詐資訊及交通各項政令宣導，透過面對面的警民互動，提醒時下詐騙關鍵字，例如：普發6000元假網址、幫領包裹輕鬆賺、工作面試前先寄存摺及印章等相關案例，讓民眾對詐諞地雷更有危機意識。

石岡分駐所長余青峰表示，自從疫情控制與口罩鬆綁後每逢週末假日，於東豐自行車道總會湧入大批人潮，便派員駐點實施各項政令宣導，所內員警在現場與民眾開心互動、發放詐騙預防文宣、交通宣導文具小物之餘，並邀請民眾追蹤東勢分局FB臉書，會不時分享時下流行的詐騙手段及各項政令，以便民眾更新資訊。

警方指出，像近期「全民普發6000元」，財政部日前宣布將於3月22日上午8點開放民眾預先登記，網址為「https://6000.gov.tw」，沒想到現在網址還沒開放，卻已有詐騙集團註冊偽冒網站。

警方再三強調「一定要認明網址，來源不明連結絕對不要點」，也提醒民眾，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線。希望藉由宣導活動，提醒民眾警惕詐騙手法，共同守護財產安全。

東勢警分局長林大為表示，為使社會大眾識詐，分局將持續利用各種活動，將防詐識詐訊息散滿天羅地網，讓民眾不斷地接收及更新詐騙訊息，認識詐騙而不輕易相信詐騙，杜絕詐騙集團有機可乘，絕不讓民眾辛苦賺來的金錢，變為詐騙集團的零用錢。