「本土劇一哥」謝承均，出道至今推出不少膾炙人口的作品，累積一票粉絲力挺，人氣極高的他近日遭到詐騙集團冒名，跟粉絲聊天博取信任後，向對方開口索取6萬元保證金，事後受害者得知被騙，一度情緒崩潰；對此，謝承均特地在臉書發文呼籲所有人： 「都要學習好好保護自己」。

近來媒體報導，台中一名婦人在臉書被自稱演員「謝承均」的人加好友，對方除了聊天之外，還會不斷噓寒問暖，讓她覺得備受關心，沒想到一陣子後，「謝承均」便以需要投資為理由，向她索取新臺幣6萬元，沒想到婦人不疑有他，立刻前往郵局匯款時，卻被行員告知該帳戶已被列為警示帳戶，這才讓她恍然大悟遭設局詐騙，但慶幸的是還好有保住多年積蓄。

謝承均在得知此事後，坦言自己有點無能為力，明明已經多次重申IG、臉書粉絲團都只有一個，而且有藍勾勾的才是本尊，其他的都不是本人，接著強調： 「我也不會去私底下傳訊息，更不會要求加你的Line 」，不過整起事件唯一慶幸的是婦人沒有被詐騙成功，不忘再次提醒所有人： 「善良的人容易被騙，我們都要學習好好保護自己」。

對此，網友紛紛留言： 「真的有些人會被沖昏頭」、 「詐騙手法層出不窮，大家要懂得自我保護，格外小心注意提防」、 「我也被騙欸……還好後來察覺不對」、 「上禮拜我也有遇到要加好友，幸好沒加，因為感覺不太正常」。