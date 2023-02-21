去年年底台北市政府推出熊好券2.0搭配台北市雙層餐車祭出抽獎活動，凡使用住宿券的民眾皆可加碼再抽價值1800元的雙層餐車晚餐券，共50名幸運兒獲得獎品。不過台北市議員陳炳甫接獲陳情，有民眾反應這個獎品「根本在坑人！」，因為民眾前往訂位時被告知雙層餐車的規則是要「兩人」或「四人」才成行，但抽中的晚餐券僅限一人使用，意味著民眾即便獲獎，仍須找到至少一人自費1800元才可使用，讓中獎者直呼「被騙了！」

陳炳甫痛批，這種假抽獎真強迫消費的手法根本就是「詐騙行銷」，市場上有許多業者都會藉由抽獎或特價等方式來促銷商品，實際上卻在民眾獲獎或買單後才發現要負擔意料之外的費用，導致不少獲獎者最終只好妥協，放棄幸運得到的獎項，而業者則坐享其餘獲獎者自費補上的營收，沒想到北市府竟也成了這種惡質行銷風氣的幫兇，甚至承辦人員接獲民眾電話陳情時，還回應「若無法自費購買可上網拍賣抽中的餐券。」讓人質疑市府當初舉辦抽獎的動機到底為何？

陳炳甫要求負責抽獎活動的觀傳局盡快調整規則，切勿帶頭欺騙消費者，最佳解決方案應是補送中獎者一張晚餐券，其次才是開放中獎者可單人訂位，讓獲獎民眾有兌獎的權利，而不是領了一張看得到吃不到的空頭支票。

不過觀傳局說明，去年公布抽獎辦法時，便表明僅限2人或4人訂位，得另行加購1位或3位使用。目前有20位中獎民眾依使用規定，預約雙人桌次，針對抽獎活動兌換方式及承辦人員應答，已強化相關溝通及所屬人員教育訓練。觀傳局也強調，雙層餐車近3個月載運量近8成，顯見民眾對餐車的熱愛，未來也會再推出響應活動及特色餐點，持續推廣北市特色觀光風景。