三重三和、文化北路夜市傳出攤商未使用專用袋，竟能委託清潔隊收垃圾。對此，新北市環保局回應，偶有民眾將垃圾丟到攤商垃圾集中處，攤販協會為避免環境髒亂一併交付垃圾車，已要求協會如未妥善管理，讓民眾隨意棄置垃圾，也應將垃圾裝入專用垃圾袋後才能交付垃圾車，否則就拒收。

台灣民眾黨基隆市黨部副主任林毓峯表示，他實地前往三和夜市、文化北夜市觀察，每到深夜夜市準備收攤前，環保局便派垃圾車來收垃圾，也不用專用垃圾袋，裝一裝放路邊，就會有人收走。

他並出示三重區攤販協會的收據，指出每攤每天衛生費為50元，若換算當地攤位數，等於每天可收取5、6萬清潔費，不找廠商來收垃圾，反而動用市府資源。

環保局表示，三重三和及文化北夜市有近250家攤商垃圾，是由三重攤販協會統一向各攤商收取清潔費後，再請各攤商將垃圾集中放置，後由攤販協會使用專用垃圾袋盛裝，於垃圾車到達時交付垃圾車。

但經查各垃圾集中點，偶有民眾隨意棄置垃圾包情形，攤販協會為避免造成環境髒亂，會將其一併交付垃圾車。

針對攤商垃圾集中點垃圾棄置案，三重清潔隊去年迄今已針對任意棄置垃圾包的民眾取締告發722件，處3600元至6000元不等罰鍰，亦責成攤販協會善盡管理責任，適時蒐證污染行為，提供清潔隊查處，清潔隊亦會持續派員查處，並架設監視錄影器取締，以維護周遭環境品質。

此外，環保局也要求各區清潔隊垃圾收運同仁務必把關，確認有使用專用垃圾袋的垃圾包才能收受，並不定期稽核。