台東南迴公路大武段發生死亡車禍，1輛自小客車北上時突然有1隻小山羌從草叢竄出，直接被車撞死，駕駛也嚇了一大跳，下車查看，先把橫死在路中央的小山羌搬運到路旁，再通知警方協助處理，縣府農業處表示，民眾非故意， 沒有刑責問題。

過去也山羌卡在車頭，幸運獲救。（翻攝畫面）

該名自小客駕駛日前北上行經南迴公路大武段時，突然1隻山羌從路旁草叢中竄出，駕駛來不及反應直接撞上，自己也嚇了一大跳，山羌橫躺馬路，當場死亡。

至於自小客車的輪弧也因為撞擊掉落，車頭鈑金稍微受損，車上人都沒大礙， 只是首次遇到這種情況，駕駛一時之間也不知到要怎麼處理，下車查看後，只能把已經死亡的山羌搬運到路旁，再通知警方協助處理。

台東縣政府農業處說，山羌己經不在保育範圍內，但是不管是保育或沒保育的野生動物，如果民眾都是基於非故意，就沒有刑責問題，如果在省道上被撞死，可以通知公路單位，縣道鄉道通報農政單位，或協請警方協助就地掩埋，由於野生動物體內可能含有未知病毒，呼籲民眾千萬不要把死亡的動物帶回食用，以免引發不可知疫病。

曾有釣客在海邊發現山羌。（翻攝畫面）

據了解，這幾年山羌族群數量有增加趨勢，同樣在南迴公路也發生汽車撞山羌的意外，還好當時小山羌是卡在車頭幸運獲救；另外，還有釣客發現被野狗追趕驚嚇逃進海裡的山羌，也被救起野放，釣客笑稱「山羌變海羌」。