社會工作者服務對象多為兒少、婦幼、長者，常忽略自身可能身處危機，台東縣政府邀請專業教練鄭晏丞教學防身術與逃脫術。（台東縣政府／蔡旻妤台東傳真）

社會工作者服務對象多為兒少、婦幼、長者，常忽略自身可能身處危機，台東縣政府邀請專業教練鄭晏丞教學防身術與逃脫術。（台東縣政府／蔡旻妤台東傳真）

在工作時最容易被暴力攻擊的危險族群為警消、醫護人員，其次是社會工作者。為提升社工人身安全，台東縣輔具暨生活重建中心與台東市海盜運動俱樂部合作，首次結合柔術運動，邀請專業教練教學防身術與逃脫術實務演練，共有22名專業社工參與。

社會工作者遭受攻擊事件時有所聞，然而社會工作者往往因服務對象多為兒少、婦幼、長者或身障者進而鬆懈防禦，忽略自身可能仍身處危機。

台東縣政府社會處特別邀請從事柔術已有5年資歷的教練鄭晏丞，針對22名專業社工規畫危機意識敏感度課程，傳授社工實用的防身技巧，避免身體及生命受到威脅，以幫助擺脫攻擊者。

依據衛生福利部公告，社會工作者長期處於高工作負荷、高壓力環境，為重視工作安全，台東縣政府社會處將人身安全課程列為社工分科分級訓練必上課程內容之一。除了單位應提供必要的硬體設施外，社會工作者自身更應具備高度意識，以覺察到工作性質可能會碰到的危險，進而採取必要的保護措施。

社會處進一步說明，社會工作者遭受攻擊事件時有所聞，台東縣政府長期以來一直致力於各項暴力防治工作，而社會工作者往往於第1線衝鋒陷陣，為弱勢族群努力，更應加強自我保護意識及能力。以往人身安全課程多以經驗分享或論述方式呈現，早期提供防身器材，包含口哨、警報器或防狼噴霧器等，難以完全達到防護效果，此次課程能提升實務的技術、強化心理意識，才能真正提升工作環境的安全，讓社會工作者在付出的同時也能夠保障自己。