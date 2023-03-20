今（20日）為首次結合常備部隊實施作戰演練。（吳佩蓉攝）

訓練目的主要提升國軍整體的後備戰力。（吳佩蓉攝）

讓召員能熟悉配賦武器及操作手感。（吳佩蓉攝）

繼去年的新制教召模式，走出營區外的訓練方式，宜蘭陸軍步兵第153旅步一營今年首批就地教召人員，於3月18日至宜蘭縣頭城鎮守備區附近的召集地報到，展開為期14天的教召訓練，今（20日）為首次結合常備部隊實施作戰演練，以提升國軍整體的戰鬥技能及臨場反應能力。

陸軍第六軍團政戰主任史順文表示，第153旅今年度首次實施14天的教召，報到位置都不在營區，而是在各連的戰術位置報到，訓練目的主要提升國軍整體的後備戰力；此次課程除結合實戰化訓練外，也把重點放在射擊和戰鬥技能上面，讓召員能熟悉配賦武器及操作手感。

153旅政戰主任陳博暉指出，此次教召課程自3月18日開始至31日結束，應召人數為553位，分別於頭城鎮順天宮、協天宮、鎮安宮、頭城國小及二城國小等5處，結合戰術位置附近就地召集，並於今早上午8時對召員實施精神動員及臨戰訓練。

陳博暉進一步說明，訓練課程包含阻絕課程、行軍課程、戰傷救護、愛國教育、認知作戰及法治教育等，另於23日配合聯合作戰計畫實施操演，有別於過往在營區的集中訓練，以貫徹「就地動員，就地作戰」原則。