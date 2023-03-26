遠航訓練期間，官校生們將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。（軍方提供／林雅惠高雄傳真）

遠航訓練期間，官校生們將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。（軍方提供／林雅惠高雄傳真）

海軍官校四年級應屆畢業生自3月1日起納編海軍敦睦遠航訓練支隊，展開為期近一個月的國內環島營區開放活動，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等七大港口，在航行期間見習值更，並觀摩學習任官所需具備的知識與技能在開放參觀時擔負鼓號樂隊表演重任，向民眾展現海軍官校的活力與熱情。

遠航訓練期間，官校生們將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

國內環島開放參觀期間，海軍官校鼓號樂隊總會帶來精彩演出吸引民眾目光，成員之一的學生劉珈瑀表示，原本並沒有軍樂的基礎，仍毅然決然選擇了小號組，只為傳承海軍官校優良傳統，迎接挑戰，並努力訓練，在遠航前做足準備，呈現最完美的成果。

海軍官校一直是以培育具有國際觀的學生為目標，劉同學亦曾在去年底代表學校赴日本參訪見學，學校提供各式交流機會增廣學生眼界，且軍校的求學路途不比一般大學，除了課業研習外，更要求適應團體生活及培養軍人武德，未來方能成為獨當一面具領袖能力的海軍軍官。

敦睦遠航訓練將成為這群官校學生最美好的回憶，在每次的演出及航訓中，學生們在在展現了絕佳的默契及良好的適應能力，他們有信心能順利完成這項任務，從所見所聞中汲取知識與經驗，為學生生涯畫下完美的句點，也象徵著軍旅生涯嶄新的起點。

海官校正期軍官班和士官二專班、值得您的支持和參與！4月7日（二專3月28日）就報名截止囉！