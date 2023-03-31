台南市六甲區恆安宮主祀媽祖神像，因香火鼎盛，裊裊香煙附著神像表皮，最近發現產生臉部底漆剝落，找來台南藝術大學古蹟修復系學生施明嘉免費修復，以針劑打入膠水再上漆，過程猶如小針美容，還媽祖莊嚴面容。

恆安宮是六甲區地方大廟，媽祖神像是鎮殿神明，已供奉百年，木雕的神像長年因香煙與彩繪層的堆疊，陸續出面底漆龜裂剝落。廟內千里眼、順風耳神像3年前發現掉漆，找來南藝大學生施明嘉修復，最近換媽祖像臉部彩漆脫皮，廟方管委會擲筊請示神明決定修復，施明嘉再展修復技，免費幫媽祖作醫美。

恆安宮媽祖像的嘴角與下巴部位陸續掉漆，有如皮膚脫皮產生痘疤，直接上漆恐造成表面突起，日後會有更大面積脫落。就讀南藝大古蹟修復系的施明嘉先以毛刷清潔表面，再以細針注入膠水填補底漆掉落產生的空洞，就像對神像施以小針美容，最後上漆，花了半天時間，成功回復臉部平整。

廟方人員大開眼界，對專業修復技術嘖嘖稱奇。廟方認為神像是每家寺廟的珍貴文化資產，肯定南藝大栽培專業文化人才，為寺廟文物提供修繕加固，並作簡易檢查，透過古蹟修復師的神像健檢，除延續神像保存，也提供寺廟人員更精確的文物資產保存意識。