一生鑽研易經的大甲區民王金當，20年來收容上千尊多國神像，眾神雲集在一間大房內猶如神像避難所。王金當說，神仙也有落難時，鼎盛時在世塵中香火興旺、每天獲得信眾供奉三牲五禮；時運不濟不但被民眾拒拜，甚至面臨被拋棄或斷肢斷頭厄運；他收容的神像需先舉行退神靈儀式後再安置，避免神尊被不潔之物侵占危害眾生。

王金當（蓬山居士）20年前，夥同十多位深研易經八卦運勢之同好，在大甲區鐵砧山義務為遊客解迷，受到遊客如潮好評。王金當說，人、鬼、神三界每位都有劫難或好機緣的境遇，尤其人間在經濟不景氣時，求事不成、賭風盛熾時刻，求神無應常會牽怒於神，神像首當其衝最先倒楣。

王金當指出，信徒走「衰運」時常遷怒於神，不是斷香火就是破壞，甚至將神像放火燒毀，以消心中怒氣，其實信眾不信神不拜就好，何必動肝火拿神出氣有損陰德。遇劫數後，如果幸運的神有機會重回神桌再受信眾香煙之禮，如無也只等待有緣人來請回供奉。

為協助犯劫神尊，王金當開始收容被遺棄或毀損的神像，準備一間約30餘坪的四樓空間裡安置在架上，每當收容神尊前，他一律先辦退靈儀式後再放置；迄今已收容1000多尊媽祖、土地公、關公、王爺、地藏王菩薩，包涵儒、道、佛三教，甚至還有印度、越南、歐美等不同神像，可說是聯合國神仙群避難所。

王金當強調，這些被人所拋棄或不要的神像，都曾經受到人間香火的供奉，已具有深厚的靈氣，實在是馬虎不得必須將神靈退除，再以紅布封臉才能安置，列坐等待有緣人前來，有朝一日可再被信眾迎回結緣供奉。