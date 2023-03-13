動保處進行救援樹雀的野放訓練。（新北市動保處提供）

被黏鼠板困住的夜鷺，民眾通報由動保處協助處理。（新北市動保處提供）

寵物鳥需要飼主的陪伴，不應任意棄養。（新北市動保處提供）

新北市動保處1年平均收到7000多件動物救援通報，其中鳥禽救援收容案件約2500件，曾同時需收容高達50隻鳥禽。考量飼養鳥禽需在適當大小的空間中自由活動，且收容案件持續增多，動保處公開徵求鳥禽照養相關團體，並經專家學者評定，由台灣鳥寶守護者聯盟救援協會及社團法人台灣鳥類救援協會，試辦為期約10個月的代養，讓救援寵物鳥及一般野生禽鳥皆獲得專業照顧，透過公私合作，提升動物照護量能，也協助鳥禽找到適合新飼主。

動保處日前邀集台北市立動物園助理研究員彭仁隆、輔導員謝欣怡及台灣大學副教授劉奇璋等3位專家學者，評選申請代養照護計畫的鳥禽代養團體，最終決議交由擁有豐富鳥禽照養經驗的台灣鳥寶守護者聯盟救援協會及社團法人鳥類救援協會，協助寵物鳥及野鳥收容業務。

動保處表示，透過代養合作，不僅提供收容鳥禽更好的生活環境，還能透過志工的陪伴與照顧，讓鳥禽身心發展健全，甚至找到新飼主過上更好的生活。民眾如發現受傷或需要救援的鳥禽，可打電話向動保處24小時動物救援專線02-2959-6353通報派員處理。