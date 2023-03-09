嘉義市拓展城市外交，市長黃敏惠率團參訪日本東京近郊的埼玉縣日高市、飯能市，參觀農會、食品包裝工廠及社福中心等機構，了解當地的產業發展、社區型商店通路、社會福利施政，考察1小時車程的工作生活圈城市發展。

嘉義市赴日參訪團拜會日本崎玉縣日高市。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠率嘉義市政府團隊、「2023東京食品展嘉義隊代表」參訪團，今天分別拜訪日高市與飯能市政府，雖然正值兩市議會開議，仍受到日高市長谷崎照雄、飯能市副市長町田守弘熱情接待，雙方就產業、觀光、文化、棒球等面向交流。

嘉義市長黃敏惠拜訪日本崎玉縣飯能市副市長。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠表示，面對少子化和高齡化並存的重要人口議題，社會福利政策非常重要，飯能市當地的社福中心，26年前蓋的建築物就已規畫成整合式的照護機構，設備完善、環境明亮，且顧及不同年齡層、身心障礙族群，「老少都能照顧到」，相當有前瞻性。

嘉義市赴日參訪團拜會日本崎玉縣飯能市。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市府指出，日高市、飯能市都是東京附近的住宅型城市，人口約6至8萬人，因應住宅型城市的發展，日本國內食品通路也明顯改變，例如HOMECENTER、藥妝店、便利商店等在住宅城市應運而生，店鋪經營品項多元、切合生活需求。

嘉市府指出，東京首都圈已擴及整個關東地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣形成「1都3縣」，埼玉縣距離東京市中心約1小時車程，逐漸發展成「工作在東京、生活在埼玉」的生活型態。