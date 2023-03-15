98歲陳清祥素描阿里山的景物，生動傳神。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉鳳獅子會藝文聯展在嘉義市文化局舉行。（廖素慧攝）

嘉鳳獅子會藝文聯展展出作品。（廖素慧攝）

嘉義市文化局3月15日至19日舉辦嘉鳳獅子會藝文聯展，作品有油畫、素描、書法、陶瓷彩繪及花藝，還有生長於阿里山的98歲阿公陳清祥2年來用畫筆記錄阿里山的風景物產，筆觸細膩生動，被讚賞為「被飯店業耽誤的藝術家」，市長黃敏惠也讚嘆不已。

黃敏惠表示，嘉鳳獅子會長期投入社會公益及社會服務，而獅兄姊們個個才華橫溢，在文化局文化藝廊展出多元豐富的作品，非常精采，而獅子會前總監陳昆茂的98歲父親陳清祥老先生，用素描畫出阿里山的一景一物，栩栩如生，更是令人驚豔。

黃敏惠說，嘉義市推展藝文，就是要融入市民生活日常，「畫都嘉義」不是空有稱號，而要嘉義市各角落都有滿滿藝文氣息，這次特展展期5天，歡迎大家一起來欣賞。

陳清祥出生成長於阿里山，可以說他見證阿里山近百年發展，對阿里山一草一木有很深的感情，是備受敬重的耆老，他96歲才開始作畫，信手拈來就畫得傳神，這次作品是阿里山姊妹池的姊妹亭及倒影、池邊古巨木頭，雖是輕描淡寫的素描，卻畫出神韻，栩栩如生，獅友們笑稱「是被飯店業耽誤的藝術家」。

嘉鳳獅子會長闕晨妍表示，前總監張秀華議員推薦獅友外科名醫李昱樟醫師擅長油畫，繼而發掘獅兄姊及家屬都才華洋溢，因而促成這次嘉鳳第1次的藝文聯展。

李昱樟醫師是台南御美妍診所主治醫師，60歲考取長春職業高爾夫選手證照，2022年開始畫油畫，這次展出育苗、海景、棕櫚湖球場14洞、極光等作品，可以說用畫紀錄生活。