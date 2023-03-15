2023年東京國際食品展日前盛大登場，嘉義縣政府精選8家嘉義優鮮業者參展，活動累計洽商人數超過400人次。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023年東京國際食品展日前盛大登場，嘉義縣政府精選8家嘉義優鮮業者參展，活動累計洽商人數超過400人次。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023年東京國際食品展日前盛大登場，嘉義縣政府精選8家嘉義優鮮業者參展，並以阿里山為題打造嘉義優鮮館，4天參展活動累計洽商人數超過400人次，現場接單及後續訂單效益達4500萬元，為嘉義優鮮農產外銷交出漂亮成績單。

縣府農業處統計，為期4天的東京國際食品展，展覽期間嘉義館洽談人數超過400人次，買主國家以日本為主，其他買主包含美國、韓國、義大利、中國大陸、香港，可見東京食品展規模龐大，吸引全球海外買主到場，至於嘉義縣展出的產品又以烏魚子爆米花、鳳梨酥、虱目魚柳、鐵蛋、皮蛋、麻油薑絲醬料、果乾等最受歡迎，透過食品展的大量曝光，有助嘉義優質農產推向國際市場。

重視日本外銷市場的嘉義縣長翁章梁當時也偕同立委陳明文、蔡易餘至東京食品展為嘉義業者打氣，翁章梁說，「嘉義優鮮」品牌代表農產的安心與責任，希望日本市場、國際買家、通路商都能看見嘉義優鮮的好品質，未來成為送禮或自用的優先選擇。