【立綱氣象報報】周二白天氣溫回升 日夜溫差較明顯

還沒冷完！受到冷氣團和輻射冷卻影響，明（3）日各地低溫約12度，新竹、苗栗更可能下探10度，不過各地陽光露面、天氣晴朗，預估這波冷氣團再影響台灣4天，尤其要注意日夜溫差，可能出現10度左右的震盪，預估周六（3/4）北部、東部降雨機率增加，下周二（3/7）各地才會逐漸回暖。

氣象局分享未來一周天氣，提醒民眾注意日夜溫差。（圖／氣象局提供）

氣象局指出，明日清晨除了有大陸冷氣團，還有輻射冷卻作用影響，台南以北及宜蘭低溫僅12至14度，局部地區可能更低，尤其苗栗、新竹易有近10度低溫，其他地區則為15度左右；預估北台灣高溫可達20度，而中南部約21到25度，日夜溫差較大。

明日降雨方面，因整體環境偏乾，各地普遍晴朗穩定，有望見到陽光，僅東半部地區偶爾會出現零星飄雨。氣象預報員趙竑指出，周六（3/6）有一小股冷空氣增強，東半部雨區擴大，西半部維持多雲到晴，下周一、下周二（3/6、3/7）僅花東有零星降雨。

氣象局預估，周六（3/4）降雨範圍擴大，北部、東部要特別注意。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱預估，這波冷氣團將再影響北台灣4天，今晚至下周一入夜低溫都在13度左右，中部以南晚間也要注意輻射冷卻作用；下周二（3/7）起冷空氣強度逐漸減弱，到下周四（3/9）氣溫都會逐漸回暖。

此外，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間也發文提醒，雖然未來幾日天氣屬於乾冷型態，但入夜輻射冷卻明顯，深夜到清晨台南以北、宜蘭，最低溫12至14度，白天太陽升起後就會快速回溫，「溫差會有10度左右的震盪」。