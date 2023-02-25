【又嘉氣象報報】周三開工日 東北季風增強 北部入夜轉雨

228連假首日天氣冷颼颼！氣象局預估，今夜到明（26）日清晨會是全台灣最冷的時候，低溫下探9度，不過到了下周一（2/27）白天後，各地逐漸回暖，下周二（2/28）更可達23度，到了下周三（3/1）開工日時東北季風再度增強，使得迎風面濕涼，其他地區多雲到晴，這樣的天氣將一路持續到下周六（3/6）。

氣象局預估，下周一（2/27）各地開始回暖，但下周三（3/3）東北風再度增強。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，今晚至到下周一（2/27）清晨持續受強烈大陸冷氣團影響，台南以北低溫下滑至11到13度，其他地區約14度，最低溫僅有9度，預估最冷的時間點為今夜到明日清晨。而明日白天高溫北台灣也不會超過15度，其他地區普遍約20度左右，高屏則有22至24度

降雨方面，受到東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星飄雨，其他地區多雲到晴；中部以北、東北部及東部高山山區道路要慎防結冰或路面濕滑，可能有霧淞、結霜的現象。

氣象預報員陳伊秀分析，今夜到明日上午前，若溫度和水氣配合，北台灣2千公尺左右高山有望降雪。

氣象局分享未來一周降雨趨勢，將以北部、東部為主。（圖／氣象局提供）

氣象局預估，明日強烈大陸冷氣團減弱，雖清晨寒冷，但白天逐漸回溫；下周一（2/27）北部高溫有17到18度，下周二（2/28）各地高溫上看23度；下周三（3/1）入夜後東北季風增強，北部、東北部轉涼且有局部短暫雨，其他地區普遍多雲到晴，而這樣的天氣將持續到下個周末（3/6）。