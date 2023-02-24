【立綱氣象報報】周日乾冷空氣南下 天氣晴夜晚寒冷

受到強烈大陸冷氣團影響，今（24）日午後北台灣大降溫，氣象局指出，明日雙北地區可能出現10度以下的「個位數」低溫，且基隆北海岸及東北部地區整日陰雨綿綿，預估要到下周一（2/27）才會開始回暖。而氣象主播戴立綱也指出，下周三（3/1）入夜東北季風增強，北台灣再度轉為陰雨的天氣。

氣象局指出，明日清晨雙北局部地區恐怕會低於10度，而中部以北及宜蘭約12度，南部及花東低溫約13至17度，降溫非常迅速；至於白天高溫北部及宜蘭大約14度左右，整天感受寒冷，而中南部及花東可達20度，局部地區甚至會來到24度，日夜溫差相當顯著。

而氣象局稍早也針對全台9縣市發布低溫特報，持續時間從今晚至下周日（2/26），新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣等地的民眾要注意加強保暖。

氣象局指出，228連假前2日受到強烈大陸冷氣團影響，天氣非常寒冷。（圖／氣象局提供）

明日降雨方面，以迎風面的北部及東半部不定時有雨，特別是基隆北海岸及東北部地區整天都是陰雨綿綿的天氣，但到了中南部後，普遍多雲到晴，多半可以見到陽光露面。

氣象主播戴立綱預估，周末北台灣有雨，低溫下探11度，南台灣夜晚也僅有14度，要特別注意保暖；下周一、下周二（2/27、2/28）全台天氣晴朗，要注意的是，白天溫度雖然上升，但日夜溫差特別明顯；下周三（3/1）晚間東北季風增強，北部轉雨；下周四、下周五（3/2、3/3）北部、東部多雲時晴，中南部天晴。