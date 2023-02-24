氣象局稍早針對全台9縣市發布低溫特報，呼籲民眾注意保暖。（圖／氣象局）

強烈大陸冷氣團強碰228連續假期！氣象局稍早針對9縣市發布低溫特報，北北基3地全入列，北台灣可能出10度以下的低溫，而外島地區的民眾也要特別注意，連江縣低溫甚至可達6度，預估這波冷空氣將持續到下周日（2/26），在連假後期才回暖。

氣象局資料顯示，今晚至下周日（2/26）受到強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，容易出現10度以下低溫，今晚台北市、新北市，局部地區急凍10度以下，明日傍晚至下周日桃園以北的天氣也會非常寒冷。

氣象局指出，屬於「橙色燈號」非常寒冷的地區為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣；而「黃色燈號」寒冷的地區則是：新竹縣、苗栗縣、金門縣；連江縣低溫可能下探6度。

降雨方面，仍主要集中在迎風面的北部及東半部，今日整天不定時有局部降雨，中南部則為多雲到晴。同時，氣象局也提醒，今日午後風力增強，桃園至台南、花東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及空曠地區，及澎湖、金門、馬祖，將出現9至11級強陣風，請民眾注意自身安全。