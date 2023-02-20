新內幕不寒而慄！陳宗彥案爆很多女生被約談 郭正亮直呼「這句」：就小芸沒事

陳宗彥11年前的爭議日前突然被爆出，他雖然火速請辭行政院前發言人一職，但卻稱自己從未被檢調約談、偵辦及調查。前立委郭正亮透露，不只陳未被約談，聽說連對話紀錄中提到的「小芸」也沒被約談過，但同一案中卻有很多其他人被找去，「表示這案子真的有查，而且查到一定程度，結果竟然有人就把這事情記住了，真是可怕！」

郭正亮今（20）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，陳宗彥案讓他感到不寒而慄的事，此案本來是一起案外案，陳身為公務員卻有別人幫他付錢，可能有貪污的問題，但名字知道了卻沒被約談，且聽說連小芸也沒被約談，但其他很多女生卻有被找去談，表示這案不只有查，還查了一定的程度。

「不是本案的嫌犯，結果人家就記得，把這案子收著還把監聽譯文弄出來，這很費工夫欸！」郭正亮提到，做到這種程度上，代表此事可能對知情人士或他所代表的力量有很大的功用，才會留著等適當時機出手，但陳宗彥2018年進入內閣，到擔任指揮中心副指揮官紅起來，若是衝著陳本人而來，應該在2018年至2022年就出手，而非到副總統賴清德當上民進黨主席、陳當上行政院發言人才有動作。

郭正亮強調，知情人士在11年前就已掌握此事，但當時不可能有人知道前副總統陳建仁會在此刻組閣，現在行政院的這些人也都還不知道在哪裡，唯一確定的就是當時賴清德是明星市長，「以後還有很大的前途，留著看以後要怎麼用，一定是這心態嘛！」