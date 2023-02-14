有感於代理教師缺乏聘期，導致同工不同酬等問題，台中市議員日前呼籲中市府給予代理教師完整聘期，市府14日宣布，因高中早已實施代理教師完整聘期，此政策將向下延伸到市立國中小及幼兒園、特教班，從即日起給予高中以下學校代理教師完整聘期，堪稱代理教師最好的情人節禮物。

台中市教育局統計，全市國中小代理教師共有2310人，另公幼、特教班的代理教師有128人，考量學子受教權的年度完整性，已及教師教學延續性、師資穩定等因素，為讓教師專注於教學工作，台中市即日起實施代理教師完整聘期，也就是111學年度第二學期的聘期將延至7月31日。

初步估算，台中是代理教師完整聘期實施後，每年約將增加2億2000萬元經費支出，市府強調，此政策關係著全國各縣市標準一致性與代理教師的權益，為避免因各縣市財政問題導致代理教師聘期一國多制，也呼籲教育部儘速完成相關程序，達到全國代理教師聘期一致性，並能給予地方政府經費補助。