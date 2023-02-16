桃園市政府日前宣布該市國中小及公立幼兒園自111學年度起實施「代理教師全年聘期」，不只台中市、台南市、高雄市、新北市也宣布實施，台北市也要跟進。北市教育局16日宣布，自111學年度第2學期起，全市初聘代理教師將有12個月聘期。

為提供台北市公立各級學校代理教師友善的職場環境，教育局表示，台北市決定自111學年度第2學期起，給予全市2000餘位初聘代理教師完整12個月聘期。

教育局說明，111學年第1學期已聘任的初聘代理教師不追溯起聘日，聘期一律延長至112年7月31日止；至於111學年度第2學期各校在學期開始前辦理甄選初聘的代理教師，聘期則為112年2月1日起至7月31日止；在學期開始後甄選初聘的代理教師，則以實際到職日起聘至112年7月31日止，本項措施預估每年需增加經費9000餘萬元。

教育局表示，目前6都中僅台北市代理教師比照正式教師敘薪及採計職前年資，也率全國之先於2010年起給予公立各級學校初聘以外代理教師全年聘期，亦同意具合格教師證書的代理教師，比照正式教師敘薪及採計職前年資提敘薪級至本職最高薪。

教育局表示，台北市對於所屬公立各級學校代理教師權益保障一向為全國最優，提供的福利待遇亦為全國之首，教育局將持續提供代理教師完善的工作環境，讓教師致力於教學工作。