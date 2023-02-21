「國標舞亞巡賽—台北公開賽」由於新冠肺炎疫情停辦3年，今年將於2月28日在台北小巨蛋正式登場，至今已有來自世界各地的近千位國標舞好手報名參賽，爭取將近新台幣300萬元的高額獎金。台北市體育局指出，觀眾只要憑票即可領取100元抵用券到2樓攤商兌換商品，現場亦安排闖關、抽獎活動，晚間還可觀賞8個樂團登台演出。

國標舞亞巡賽是全世界唯一的國標舞巡迴賽，舉辦至今邁入第12年。中華民國國際運動舞蹈發展協會理事長劉順益指出，今年度賽事獎金將近新台幣300萬元，更邀請歷屆冠軍擔任評審，至今吸引30個國家與地區300多位國外選手，國內610多位好手共襄盛舉。

本次賽事亦為選手準備重新打磨的國標舞專用地板，參賽選手劉怡微說，本次比賽場地比一般國標舞比賽場地大上許多，難免給予參賽者心理壓力，未來她將加強心理建設，以最好的狀態應賽。

為了讓國標舞亞巡賽更加盛大，今年賽事推出3項特色。中華民國國際運動舞蹈發展協會秘書長陳媦娟介紹，每位觀眾入場後將可獲得檸檬紅茶，憑票則可領取100元現金抵用券，前往小巨蛋2樓迴廊設有的各式園遊會攤位使用。晚間則安排8個樂團現場演出，還有世界級頂極巨星秀壓軸登場。

體育局長王泓翔指出，國標舞亞巡賽今年吸引近千位國內外好手同場競技，絕對是盛況空前的大型賽事。體育局將持續爭取在台北舉辦各項國際賽事，讓台灣發光發熱，使台北走向國際。