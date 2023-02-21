家長看過來！台北市長蔣萬安今上午在市政會議裁示，台北市2歲公共幼兒園、非營利幼兒園將增設17班，另過去公幼抽籤為兩次，低收入戶、原住民等優先抽籤，接著才換一般民眾登記，今年6月起，改為一次性抽籤，並首次結合戶役政系統及社會局名冊，民眾再也不用自行繳交證明資料，以E化方式達到最高效率。

今日市政會議後，教育局副局長陳素慧表示，112學年度開始，因應北市家長對於2歲孩童的就學需求，因此將額外增加17班共272人的額度。此外今年的公立、非營利幼兒園抽籤登記，以往具有原住民、低收入戶等資格的家庭，必須要提前登記並檢附相關資料，且會跟一班家庭分開抽籤，不過今年起登記系統結合戶役政系統、社會局名冊，以E化方式查驗申請者是否具相關資格，預計於今年6月5日至7日開放登記抽籤，6月8日公告抽籤結果。

此外部分公共幼兒園由於設立在國小校園內，比較難進行大幅度的整修與更新，因此北市府將每年額外編列5000萬預算，一共編列四年共2億元，提供設立在國小內的公共幼兒園，改善廚房、教室等相關設施，並添購新的設備與圖書，希望藉此吸引北市家長們委託公幼照顧自家小朋友。