韓國統計局22日發布一份報告顯示，韓國2022年總和生育率（total fertility rate，TFR，育齡婦女生育率的總和）較前一年下降0.03，為0.78，創下1970年來新低。

根據韓聯社報導，在經濟合作暨發展組織（經合組織，OECD）成員國中，韓國總和生育率從2013年起連續10年排名墊底。以2020年數據為準，韓國也是總和生育率低於1的唯一一個國家，去年南韓總和生育率不及經合組織2020年總和生育率均值（1.59）的一半。

韓國總和生育率從1974年起一路下滑。1974年（3.77）和1977年（2.99）分別跌破4和3，1984年（1.74）降至2以下，2018年（0.98）更是跌破1，之後不升反降。2019年、2020年和2021年的總和生育率依次為0.92、0.84和0.81。專家悲觀分析，韓國總和生育率恐將於2025年降至0.61。

去年出生人口和粗生育率（crude birth rate，CBR，每千人口活產人數）雙雙創新低。出生人口同比減少4.4％，為24.9萬人，較2002年（49.7萬人）減少一半左右。粗出生率同比減少0.2人，為4.9人。

韓國去年結婚登記19.2萬對，同比減少1000對，為1970年以來最低值。平均初育年齡也較前一年推遲0.3歲，為33歲，是經合組織成員國中最高值，也較經合組織均值（29.3歲）大3.7歲。

據低生育老齡社會委員會數據，政府從2006年至2021年投入的低生育相關預算共達280萬億韓元，但迄今未能有效提高生育率。據悉，難以兼顧工作和育兒、教育費負擔大都是造成低生育的主要原因，結婚登記減少和婚齡推遲也導致生育率下滑。