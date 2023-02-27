韓國外交部長朴振在接受美國有線電視新聞網CNN採訪時提及台灣挑戰，稱台海穩定對韓方有直接影響，大陸外交部發言人毛寧27日在例行記者會中回應，中國內政不容他人置喙。

朴振表示，台海的和平穩定對朝鮮半島和平穩定和整個地區的安全與繁榮不可或缺。韓方反對以武力單方面改變現狀，若台海有事，韓方需維護朝鮮半島的和平穩定，因為這對韓方有直接影響。

毛寧表示，台灣問題是中國內政，不容他人置喙。如果韓方需維護半島的和平穩定，就需要尊重中國的主權和領土完整，恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。