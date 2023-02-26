據韓聯社報導，韓國警察廳國家搜查本部新任部長鄭淳信在任期開始前一天，因子女校園暴力問題請辭。總統室高官26日就鄭放棄就職一事表示，公職候選人的人事檢驗工作存在局限性。

鄭淳信25日表示，兒子校園暴力問題讓國民產生了疑慮，認為自己無法擔當國家搜查本部長的重任，將撤回擔任該職位的申請。他對兒子的問題感到抱歉，並再次請求受害人和其父母予以寬恕。

韓國總統尹錫悅24日正式任命鄭淳信擔任國家搜查本部長一職，他的任期原本應於26日開始。鄭淳信之子在其獲任後被爆料曾對高中宿舍同學實施長達8個月的語言暴力，之後被校方勒令轉學，但受害人卻因次遭受精神折磨並嘗試自殺，無法正常完成學業。

事態發酵後，鄭淳信雖出面道歉，但在輿論和政壇施加的強大壓力下，最終做出撤回職位申請的決定。由此，掌管全國3萬名偵察警察的國家搜查本部長職位將暫時出現空缺。

總統室官員當天接受記者採訪時表示，因為事關公職候選人子女，所有考慮存在不周。高級官員候選人子女的校園生活檔案不屬於平常的人事檢驗資料範圍。

該官員還說，政府通過公開資訊和法律允許查閱的資訊進行人事檢驗，這與往屆政府動用公權力的稽查式資訊收集活動存在差異。今後也將在憲法和法律允許的範圍內盡最大努力。

就鄭淳信因兒子校暴問題落馬一事，總統室官員對此表示嚴重關注。該官員強調，尹錫悅持續強調接受自由、公平教育的權利；正在討論相關對策，以徹底根除校園暴力。