由新創公司OpenAI開發，獲得Google鉅額投資的聊天機器人ChatGPT靠著迅速且精準的回覆在全球爆紅，人工智慧技術被認為是新一代的關鍵技術。不過，近日有企業雇主就發現，有求職者使用ChatGPT撰寫求職信，但因為內容並沒有再次編輯整理，甚至缺少個人訊息，只是將職務內容文字重新拼湊，就這樣被一眼識破。

Business insider報導，企業老闆Mandy Tang表示，當她公開招募訊息後，約5分鐘就有求職者寄來求職信，乍看之下，格式與內容都相當出色，但仔細一看就發現問題，「那些內容只是重新拼湊我在招募訊息上對於職務的描述。」

Mandy Tang開始懷疑這封求職信是用ChatGPT自動生成的，於是她將關鍵字與需求都丟進ChatGPT裡面，沒想到竟然出現一模一樣的回應，讓她相當驚訝。

儘管如此，她強調不是反對求職者使用ChatGPT撰寫求職信，但應該要再次編輯並增加個人資訊，「我覺得很瘋狂，對於求職者只是用工具重新拼湊內容，最後複製貼上感到相當驚訝。」

最終，Mandy Tang並沒有錄取該名求職者，主要是求職信缺乏個人訊息，內容也與公告上的文字太過相似等原因，「我最後聘請三位相當優秀的人才，這個求職者原本可能也有機會錄取，但我沒有從求職信中看到這一點。」