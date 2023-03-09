3月份是校園徵才旺季，今年更是首度有「九年級生」新鮮人即將投入職場，根據求職網調查，有超過9成新鮮人選擇先就業，而新鮮人在各產業別最嚮往的「夢幻企業」分別有台積電、長榮集團及國泰金。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統2022年調查「理想企業」熱門關鍵字，其中「薪資」、「成長」、「發展」、「永續」、「前景」等一詞皆上榜，可見除了薪資、福利等「職場硬條件」之外，求職或轉職前，產業前景佳的企業也是大家的首選。其中，值得關注的是工作發揮空間彈性大，同時也相當具挑戰性的房仲業，在近幾年在校園徵才活動中，詢問度明顯攀升，逐漸成為社會新鮮人會列入考量的職業。

社會新鮮人求職！長榮、台積電、國泰金登「夢幻企業」冠軍

透過yes123求職網的調查指出，對今年畢業生而言，以傳統產業來看，新鮮人最想進入的企業或集團前五名分別為：「長榮集團」(22.4%)、「誠品」(21.8%)、「台灣高鐵」(21.3%)，以及「中華航空」(18.6%)、「統一集團」(18%)。其中，長榮連續兩年奪下該產業冠軍。

以高科技產業方面來說，夢幻企業榜首是護國神山「台積電」佔42％，已連續10年奪冠。第二名至第五名依序為「中華電信」(35.5%)、「鴻海」(34.6%)，以及「聯發科」(27.6%)、「華碩」(27.2%)。

至於金融產業方面，「國泰金」(31.2%)居冠，第二名至第五名分別是「富邦金」(30.7%)、「中信金」(29.7%)，以及「玉山金」(27.8%)、「臺灣金控」(25.3%)。

找工作除了薪資還在意？信義房屋：符合興趣、企業永續性、職務發展性

此外，由yes123求職網調查也發現，對於今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，有52.7%的人表示「薪資」是最主要的考量，其次則是以「符合興趣」、「職務的發展性」、「公司福利」以及「公司或行業未來前景」等方面來決定。

信義房屋人才招募組經理莊若妤觀察分析，新世代的求職者除了在意薪資之外，也會希望符合志趣，在工作上發揮影響力，享受工作帶給他們的成就感，因此新鮮人在求職時會相當關注企業對社會的貢獻度、落實ESG等。另外，對於年輕世代而言，期待工作是多元、豐富且有學習的機會，而非一成不變。

「校園徵才博覽會」開跑！準新鮮人找工作面試助益大

根據yes123求職網的整理統計，新鮮人主要是透過「求職網站」(81.8%)、「企業官方網站」(53.3%)、「校園徵才博覽會」(44.2%)尋找工作。

莊若妤也表示，由於現在實體活動陸續恢復，校園徵才博覽會是新鮮人找工作的重要管道之一，對求職者來說，徵才博覽會可以直接接觸到企業內主管或人資 ，對該企業的文化、培訓制度、工作內容等會有更深入的了解。莊若妤建議，這對日後實際進入面試階段有加分作用，因為企業大多期待求職者有事先做好功課。

另外，現在有不少新鮮人抱持高度熱情欲投入房仲產業，莊若妤建議，若新鮮人想應徵房仲業，可以特別針對過往的服務經驗、與人相處接觸的經驗等整理相關資料，並且清楚自己投身房仲業的動機。莊若妤說，「房仲業雖然薪資優渥，但挑戰性也相對高，因此會特別重視入行背後的動機。」如想進一步了解相關資訊，信義房屋校園徵才博覽會時間如下：

高達九成七企業願意用應屆畢業生 信義房屋學長姊手把手領新人入行

在企業主部分，根據yes123求職網的調查發現，有高達九成七(97.3%)的企業表示，「有意願」聘用今年的應屆畢業生，此比例，不但超過2022年的97%，更續創2012年以來的紀錄，達到12年新高。

莊若妤提到，信義房屋相當歡迎社會新鮮人加入，從過往經驗來看，初入職場者對不動產行業相對陌生，容易感到焦慮，不知道從何做起， 信義房屋全台直營，除了提供前半年五萬保障薪資搭配工作鑑賞期機制，讓新人可以安心嘗試跟學習，不怕收入不穩。

另外，針對新人已有一套完整的教育訓練，搭配專屬的學長姐帶領步上軌道，薪獎制度讓同事之間能發揮團隊合作 ，對新人來說，有人能互相補位、協助相當重要，可從中快速成長、累積實戰經驗與人脈。