台南市今年首場大型就業博覽會，18日將在善化區文康育樂中心舉行，共釋出4153個工作機會，其中2436個是超過3萬元以上薪資的職缺，市長黃偉哲14日宣傳活動時表示，台南失業率已連續4年保持六都最低，盼透過就業博覽會，幫助有轉職及求職的市民朋友找到理想工作。

台南市政府勞工局今年首場大型就業博覽會，與南科管理局共同舉辦，彙集南科廠商的人才需求，光是在善化及鄰近地區就有23家廠商釋出1893個工作機會，包含聯華電子、緯穎科技、艾爾斯半導體等企業，透過這次就業博覽會的平台徵才，對於有心想在南科工作的民眾將是一大機會。

黃偉哲說，就業博覽會除了提供適合理工人才的技術人員及工程師工作，更提供不少服務或傳統產業類職缺，讓有不同專長的朋友都能在台南就業；近2年就業博覽會的媒合率都有近60％，後續將會追蹤媒合維持率，了解錄取者到職後的適應情形及與企業契合的情況。

就博會當天，市府會提供免費接駁車，自8點40分起從善化火車站發車，末班車時間為中午12點20分。求職者也可利用大台南便捷公車運輸系統，善用「南下棕轉橘、北上藍轉橘」：新營、鹽水、學甲可搭乘「棕幹線」公車到佳里，市區民眾可搭乘「藍幹線」公車到佳里，並由佳里轉運站搭乘「橘幹線」即可直達會場。