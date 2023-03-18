正統鹿耳門聖母廟地處偏僻的安南區土城部落，每逢周末香客爆滿，周邊美食餐廳卻乏善可陳，廟方18日宣告興辦「正統鹿耳門聖母廟周六新夜市」，規畫60攤，4月1日開幕備受期待。招募報名才1天即已過半，更不乏文創美食攤商。

正統鹿耳門聖母廟的周四夜市已有30年歷史，廟方周六要辦觀光型態的新夜市。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟是全台建築面積最大的媽祖廟，擁有台灣最大的廟前牌樓，向有「台版紫禁城」美名。近年廟方多項活動帶動府城觀光，包括元宵節搶春牛與煙火秀，還舉辦情人節路跑賽，都吸引相當多人潮。

廟方的廟埕廣場上，每周四都有120攤規模的夜市，以「在地美食」為經營型態，已有30年歷史，吸引安南、七股、佳里喜歡逛夜市人潮，生意頗佳，很多攤商從下午4時擺到晚上8時就賣光收攤。

配合觀光夜市開幕，正統鹿耳門聖母廟護城河會有燈光造景搭配播放音樂。。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

寺廟近年香火愈發鼎盛，香客大樓每到周末就客滿，近千名的進香遊客入夜後在偏僻的土城部落幾乎無處可去，廟方決定周六晚上再辦「正統鹿耳門聖母廟周六新夜市」，4月1日上路，初期只招募60攤，有別於周四夜市，週六以「觀光美食」為經營型態，召募全新攤位，加入很多文創型美食攤商。

周六新夜市攤位初期規畫在面向寺廟的右側，廟方將邀請街頭藝人表演，炒熱夜市知名度，並布置護城河夜景燈光，加上音樂，增加遊客夜間賞玩景點。

廟方表示寺廟辦夜市不以營利為目標，前3個月免租金，謝絕一次性攤位，希望能永續經營，攤位僅限60攤，意外吸引許多想創業的新攤販詢問，僅僅1天時間就超過30攤報名。